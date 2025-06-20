«Мир долгосрочный возможен только в том случае, если, как определил наш президент, если территория, конституционно являющаяся территорией Российской Федерации с 2022 года, будет полностью освобождена. Только на этих условиях», — отметил Сальдо.
Инициативы о временных прекращениях огня с последующим обсуждением вопросов мира, по мнению губернатора, не могут служить основой для стабильного соглашения. Он подчеркнул, что сегодня правый берег Херсонской области остаётся под контролем украинских вооружённых формирований.
А ранее Сальдо рассказал, что Вооружённые силы Украины атакуют Алёшкинский округ Херсонской области, поджигая теплицы и посевы. По его словам, противник поджигает поля от бессилия. Цель ВСУ — посеять страх, однако у врага ничего не выйдет.