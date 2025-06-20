Анищенко объяснил неуверенность западных политиков ситуацией в их странах

«Неуверенность, которая проявляется через поведение, есть у всех западных политиков, за исключением, может быть, Макрона. Даже если они не попадают в конфузы, как Стармер (перепутал президента Южной Кореи с переводчиком — ред.), то их жесты и мимика указывают на то, что есть у них внутренняя слабость, внутренняя неуверенность. Я думаю, это все завязано на общей ситуации, которая сложилась в их странах, что у Стармера, что у Мерца», — отметил профайлер.