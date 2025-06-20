Анищенко объяснил неуверенность западных политиков ситуацией в их странах

Неуверенность западных политиков, в том числе британского премьера Кира Стармера и канцлера ФРГ Фридриха Мерца, связана со сложившейся ситуацией в их странах. Об этом aif.ru заявил профайлер, эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко.
«Неуверенность, которая проявляется через поведение, есть у всех западных политиков, за исключением, может быть, Макрона. Даже если они не попадают в конфузы, как Стармер (перепутал президента Южной Кореи с переводчиком — ред.), то их жесты и мимика указывают на то, что есть у них внутренняя слабость, внутренняя неуверенность. Я думаю, это все завязано на общей ситуации, которая сложилась в их странах, что у Стармера, что у Мерца», — отметил профайлер.
По мнению Анищенко, западные политики — несамостоятельные личности, их поведение указывает на отсутствие внутренного стержня и внутренней уверенности.
«Как следствие, они не могут самостоятельно принимать решения», — добавил собеседник aif.ru.
Ранее британское издание Daily Mail писало, что Стармер сначала пожал руку переводчику вместо президента Южной Кореи. Затем он не смог своевременно выбрать место для общего снимка, британский премьер «замешкался и поставил представителей Южной Кореи в неловкое положение».