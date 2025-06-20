СБУ продолжают разыскивать главного российского переговорщика Мединского

СБУ не отменила розыск главы переговорной группы РФ Мединского.
После начала прямых переговоров между Москвой и Киевом Служба безопасности Украины (СБУ) не перестала разыскивать главу российской переговорной группы и помощника президента России Владимира Мединского. Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на данные украинских и российских органов власти.
«Мединский числится в базе розыска с 30 мая 2024 года. Он — единственный член российской переговорной группы, который находится в розыске, о чем свидетельствует база данных СБУ», — говорится в материале РИА Новости.
Ранее, в 2018 году, информация о Мединском была добавлена в базу данных украинского сайта «Миротворец». В то же время на территории России ни один представитель украинской делегации на переговорах не числится в розыске.
Мединский ранее уже участвовал в переговорах между Россией и Украиной. Во время встречи в Стамбуле в мае и июне 2025 года под его руководством стороны договорились о крупнейшем обмене пленными между Москвой и Киевом, а также обменялись меморандумами.