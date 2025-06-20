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Президент Израиля Герцог: Израиль не нацеливается на смену власти в Иране

По его словам, такие действия не входят в израильскую стратегию.

Источник: Аргументы и факты

Президент Израиля Ицхак Герцог в интервью медиагруппе Axel Springer заявил, что Тель-Авив не преследует цели ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи и не стремится к смене власти в этой стране.

По его словам, такие действия не входят в израильскую стратегию, хотя возможные последствия ударов, если они произойдут, могут повлиять на внутренние процессы в Иране и, как он выразился, обернуться положительными изменениями для иранского народа.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац выступил с гораздо более жёсткой риторикой, заявив, что Хаменеи «не должен продолжать существовать», а премьер-министр Биньямин Нетаньяху уклонился от прямого ответа на вопрос о возможной атаке, лишь отметив, что израильское руководство действует так, как считает необходимым.

Герцог также отметил, что Израиль не исключает возможности разрешения конфликта с Ираном дипломатическим путём. При этом, комментируя вероятность, что США могут не поддержать Израиль в случае эскалации, он заверил, что его страна готова действовать самостоятельно и обладает пониманием необходимых шагов, сообщает Politico.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью RT, что Москва категорически отвергает саму идею обсуждения возможности смены власти в Иране.

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