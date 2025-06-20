«Война?»: Лобстеров в столовых американской армии связали с подготовкой удара по Ирану

Солдатам США подают стейки и лобстеров. Видео © Telegram / «Военкоры Русской весны».
«Война? Солдатам США подают стейки и лобстеров, как принято перед отправкой в горячую точку», — говорится в публикации.
Ранее в США раскрыли возможные сроки ударов по ядерным объектам Ирана. Американский журналист Сеймур Херш заявил, что администрация президента США Дональда Трампа согласилась на нанесение авиаударов по территории Тегерана в ближайшие выходные. Решение о временной отсрочке принято по инициативе хозяина Белого дома.