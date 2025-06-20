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NZZ: Украину ждет катастрофа из-за прекращения поддержки со стороны США

Газета указывает на заметное изменение позиции Вашингтона — с начала года не было объявлено ни о едином новом пакете помощи.

Источник: Аргументы и факты

Швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung предупреждает, что приостановка поставок вооружения и прекращение финансовой поддержки со стороны США может обернуться для Украины крайне тяжёлыми последствиями.

Ссылаясь на свежие данные Кильского института мировой экономики, газета указывает на заметное изменение позиции Вашингтона — с начала года не было объявлено ни о едином новом пакете помощи. Такое развитие событий, по мнению издания, создает серьёзную угрозу для Киева.

Несмотря на то что европейские государства значительно увеличили объемы своей финансовой поддержки, NZZ подчёркивает: даже в объединённом виде она не в состоянии компенсировать вклад США. Кроме того, речь идет не только о деньгах — в распоряжении Европы нет ряда критически важных систем вооружения, таких как ЗРК Patriot или дальнобойные ракеты ATACMS, которые необходимы Украине и которые может предоставить лишь Америка.

Ранее британское издание The Telegraph написало, что Украина фактически утратила поддержку своего главного и наиболее влиятельного союзника — Соединённых Штатов, в связи с заметным сокращением объёмов американской военной помощи.