NZZ: Украину ждет катастрофа из-за прекращения поддержки со стороны США

Несмотря на то что европейские государства значительно увеличили объемы своей финансовой поддержки, NZZ подчёркивает: даже в объединённом виде она не в состоянии компенсировать вклад США. Кроме того, речь идет не только о деньгах — в распоряжении Европы нет ряда критически важных систем вооружения, таких как ЗРК Patriot или дальнобойные ракеты ATACMS, которые необходимы Украине и которые может предоставить лишь Америка.