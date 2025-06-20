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Bild: Израиль вдохновился «Игрой престолов» в подготовке удара по Ирану

По информации издания, израильские военные провели операцию под названием «Красная свадьба».

Источник: Аргументы и факты

Как сообщает немецкое издание Bild, подготовка Израиля к первому удару по Ирану сопровождалась элементами, вдохновлёнными популярной сагой «Игра престолов».

По информации издания, израильские военные провели операцию под названием «Красная свадьба» — наименование отсылает к одной из самых драматичных сцен сериала, в которой гибнут ключевые персонажи.

В рамках этой спецоперации, как утверждается, были устранены высокопоставленные иранские военные, а также сорвана запланированная атака по Тель-Авиву с использованием ракетного вооружения.

Между тем президент Израиля Ицхак Герцог заверил, что Тель-Авив не преследует цели ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи и не стремится к смене власти в этой стране.