Bild: Израиль вдохновился «Игрой престолов» в подготовке удара по Ирану

Как сообщает немецкое издание Bild, подготовка Израиля к первому удару по Ирану сопровождалась элементами, вдохновлёнными популярной сагой «Игра престолов».
По информации издания, израильские военные провели операцию под названием «Красная свадьба» — наименование отсылает к одной из самых драматичных сцен сериала, в которой гибнут ключевые персонажи.
В рамках этой спецоперации, как утверждается, были устранены высокопоставленные иранские военные, а также сорвана запланированная атака по Тель-Авиву с использованием ракетного вооружения.
Между тем президент Израиля Ицхак Герцог заверил, что Тель-Авив не преследует цели ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи и не стремится к смене власти в этой стране.