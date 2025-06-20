Один в бункере: выяснилось, почему от Зеленского бегут чиновники и генералы

Из Украины в Европу сбежал очередной чиновник. Министр национального единства Алексей Чернышев поехал в Австрию с рабочим визитом вместе с Владимиром Зеленским, однако обратно в Киев не вернулся. Политолог Владимир Скачко объяснил aif.ru этот поступок.
Сбежал, потому что жить хочется.
За несколько дней до отъезда Чернышев стал фигурантом громкого дела о незаконном обогащении. Среди подозреваемых — бывшие подчиненные беглеца, работавшие в министерстве регионального развития и компании «Нафтогаз».
«Чернышев сбежал потому, что ему жить хочется. Он посчитал, что в гробу карманов нет, и он уже наворовал столько, что хватит и ему, и, собственно говоря, может быть, его потомкам, если они у него есть», — выразил уверенность Скачко.
Эксперт добавил, что Чернышев также понял, что если останется на Украине, то его либо заберут в армию, либо ему придется отвечать за свои деяния после того, как киевский режим подпишет капитуляцию.
«Вовремя предать — не предать, а предвидеть, как говорят классики. Вот Чернышев и уехал. И он такой не один. Это общая тенденция. Потом украинские чиновники попрут валом в Европу», — сказал Скачко.
Украинские СМИ отмечают, что Чернышев — не простой министр, он является приближенным Зеленского, и называют его «одним из кошельков семьи».
Кроме того, известно, что жена сбежавшего чиновника и супруга главы киевского режима Елена дружны, неоднократно их видели вместе на различных мероприятиях.
Побег Чернышева привел Зеленского в ярость, утверждают украинские блогеры.
Европа «выкачает» из украинских чиновников деньги.
Между тем, уверен Владимир Скачко, далеко не всех сбежавших и намеревающихся сбежать из Украины в страны ЕС чиновников ждет сладкая жизнь.
Он прогнозирует, что ими обязательно займутся европейские правоохранительные и налоговые органы.
«Украинских чиновников как минимум налоговики будут “обезжиривать”. Но эти процессы начнутся чуть позже. Первого кролика не трогают, а вот когда целая стая прибежит, тогда всех и накроют. Механизм уже отработан», — поделился Скачко.
Эксперт напомнил о первом премьер-министре Украины Павле Лазаренко, который в свое время сбежал в Соединенные Штаты. В отношении него выдвинули разные обвинения, и 10 лет судебных тяжб в итоге сделали из миллиардера миллионера.
«Лазаренко платил адвокатам, те получали гонорары и затем платили в казну страны. Так будет и сейчас: Европа дала Украине деньги, украинские чиновники их украли, с украденными деньгами сбежали в Европу, теперь Европа их будет “выкачивать” назад, возвращая себе коррупционную сдачу», — сказал Скачко.
От Зеленского бегут уже генералы.
Бегут от Зеленского не только чиновники, но и высокопоставленные военные. В частности, в середине мая подал рапорт на увольнение командир элитной бригады ВСУ «Магура» Александр Ширшин, при этом жестко раскритиковав действия генералитета и их неадекватные приказы.
Как отметил Скачко, отставка Ширшина может указывать на снижение веры украинских военных в успех операции.
«Они видят бесперспективность того дела, которым занимаются. Это признак того, что они ощущают поражение Украины», — пояснил эксперт.
Скачко также добавил, что осознание генералами ВСУ бесперспективности боевой кампании может привести к попытке военного переворота.
«Если группа высших офицеров почувствует, что их используют как пушечное мясо, они могут создать новую структуру власти, чтобы избежать собственной гибели… Зеленский сейчас “по краю ходит”, поскольку Украина оказалась на грани краха по его вине», — отметил политолог.
В итоге в бункере на Печерских холмах Зеленский может оказаться совершенно один.