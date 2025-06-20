NYT: Иран может перейти к созданию ядерного оружия при военном давлении

При этом, как отмечают представители разведки, на текущий момент окончательного политического решения о создании ядерного арсенала в Иране не принято. Тем не менее, специалисты считают, что в случае начала такой программы Иран способен получить ядерное оружие в течение нескольких месяцев или, максимум, года.