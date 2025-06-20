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NYT: Иран может перейти к созданию ядерного оружия при военном давлении

Разведслужбы США продолжают считать, что Иран не принял окончательного решения о разработке ядерного оружия.

Источник: Аргументы и факты

Газета The New York Times, ссылаясь на источники в американских разведывательных кругах, сообщает, что Иран может всерьёз рассмотреть возможность разработки ядерного оружия в ответ на усиление военного давления.

По информации издания, в Тегеране могут принять соответствующее решение в случае прямой атаки США на объект по обогащению урана в Фордо или при устранении высшего руководителя страны со стороны Израиля.

При этом, как отмечают представители разведки, на текущий момент окончательного политического решения о создании ядерного арсенала в Иране не принято. Тем не менее, специалисты считают, что в случае начала такой программы Иран способен получить ядерное оружие в течение нескольких месяцев или, максимум, года.

Также источники NYT указывают, что возможен более быстрый путь — при выборе технически упрощённой конструкции, аналогичной той, что была применена США при бомбардировке Хиросимы в 1945 году, сроки разработки могут быть существенно сокращены.

Между тем стало известно, что американский лидер Дональд Трамп размышляет о нанесении удара по иранскому подземному центру обогащения урана, чтобы не допустить появления у исламского государства ядерного оружия в ближайшее время.

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