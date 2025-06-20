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Федеральный суд заблокировал попытку Трампа обязать штаты сотрудничать с ICE

Федеральный судья штата Род-Айленд заблокировал попытку администрации США Дональда Трампа обязать 20 штатов сотрудничать с Иммиграционной службой (ICE) для получения транспортных грантов. Об этом сообщает агентство Reuters.

Источник: Reuters

Главный федеральный судья Джон Макконнелл постановил, что Министерство транспорта США не имеет полномочий требовать от штатов сотрудничества с ICE для получения финансирования.

Господин Макконнелл отметил, что власти США не предоставили убедительной связи между сотрудничеством с ICE и целями транспортного финансирования для строительства дорог и мостов. Условие признано нарушающим Конституцию США.

Иск подали генпрокуроры демократических штатов, обвиняя администрацию США в попытке использовать федеральные фонды для продвижения жесткой иммиграционной политики. Уведомление о возможной потере финансирования поступило от министра транспорта Шона Даффи 24 апреля.

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