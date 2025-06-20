Федеральный суд заблокировал попытку Трампа обязать штаты сотрудничать с ICE

Главный федеральный судья Джон Макконнелл постановил, что Министерство транспорта США не имеет полномочий требовать от штатов сотрудничества с ICE для получения финансирования.
Господин Макконнелл отметил, что власти США не предоставили убедительной связи между сотрудничеством с ICE и целями транспортного финансирования для строительства дорог и мостов. Условие признано нарушающим Конституцию США.
Иск подали генпрокуроры демократических штатов, обвиняя администрацию США в попытке использовать федеральные фонды для продвижения жесткой иммиграционной политики. Уведомление о возможной потере финансирования поступило от министра транспорта Шона Даффи 24 апреля.