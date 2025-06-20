Песков: Россия толерантна к высказываниям Трампа о Путине и ожидает взаимности

Россия толерантно относится к высказываниям президента США Дональда Трампа о президенте РФ Владимире Путине и ожидает взаимности в этом вопросе. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
В интервью телеканалу Sky News Песков отметил, что у президента Трампа свой уникальный язык и манера говорить.
— У всех разный язык, у президента Трампа свой уникальный язык и манера говорить, мы достаточно толерантны и ожидаем, что все будут толерантны к нам, в ответ мы толерантны к нашим визави, — цитирует Пескова РИА Новости.
Таким образом, Песков прокомментировал слова Трампа, который ранее заявил, что посоветовал Путину сначала урегулировать конфликт на Украине, а затем участвовать в попытках урегулировать ситуацию на Ближнем Востоке.
Накануне стало известно, что Дональд Трамп утвердил план военной операции против Ирана, но пока не дал команду о его реализации, надеясь на отказ правительства страны от ядерной программы. Согласно информации журналистов, американский лидер считает, что угроза присоединения США к израильским авиаударам заставит Иран пойти на уступки.