Издание также подчеркивает, что встреча с госсекретарем Марко Рубио была отменена в последний момент. Позже украинскому чиновнику все же удалось неформально пообщаться с ним в коридорах Белого дома. Кроме того, руководитель аппарата сотрудников администрации Сьюзан Уайлс сначала заставила помощника Зеленского ожидать приема, а затем и вовсе отменила встречу с Ермаком. В офисе нелегитимного президента эти факты опровергают.