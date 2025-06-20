Американское издание Politico со ссылкой на осведомленные источники сообщает, что глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак вызывает раздражение в администрации президента США Дональда Трампа. По данным газеты, как республиканцы, так и демократы устали от его политики, а в кругах американских чиновников его называют «двухпартийным раздражителем».
Во время недавнего визита в Вашингтон Ермак прибыл без четкой повестки, что вызвало недоумение. Один из собеседников издания признался: «Мы не знаем, зачем он здесь».
Издание также подчеркивает, что встреча с госсекретарем Марко Рубио была отменена в последний момент. Позже украинскому чиновнику все же удалось неформально пообщаться с ним в коридорах Белого дома. Кроме того, руководитель аппарата сотрудников администрации Сьюзан Уайлс сначала заставила помощника Зеленского ожидать приема, а затем и вовсе отменила встречу с Ермаком. В офисе нелегитимного президента эти факты опровергают.
По информации Politico, взаимодействие Ермака с администрациями и экс-президента Джо Байдена, и Трампа всегда было напряженным. Однако, если команда Байдена сдерживала недовольство, то нынешняя администрация проявляет раздражение более открыто. В Киеве опасаются, что ухудшение отношений с ключевым союзником может ослабить позиции Украины.
Между тем сам Ермак признавался, что планирует завершить свою политическую карьеру только вместе с нелегитимным главой Владимиром Зеленским. Ермак «обладает уникальной способностью понимать Зеленского и даже читать его мысли». Один из бывших украинских министров охарактеризовал главу администрации как якобы «блестящего психолога».
Ранее депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский обвинил Ермака во лжи о якобы состоявшейся встрече с государственным секретарем США Марко Рубио. «Помните бравые фоточки? Так вот — встречи не было. Наши врут даже в таком», — возмутился Дубинский в Telegram-канале.
А на Западе уже начали бить тревогу из-за монополизации власти Зеленским. Украинский кабмин фактически не функционирует. Вместо него существует структура под контролем Ермака, который фильтрует доступ к нелегитимному президенту.