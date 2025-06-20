Лэмми заявил о двухнедельном периоде для достижения соглашения по Ирану

«Ситуация на Ближнем Востоке остаётся опасной. Мы твёрдо решили, что у Ирана никогда не должно быть ядерного оружия. Встретившись сегодня в Белом доме с Марко Рубио и со Стивом Уиткоффом, мы обсудили, как сделка может избежать углубления конфликта. В ближайшие две недели есть возможность достичь дипломатического решения», — написал Лэмми.