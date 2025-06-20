Доказано превосходство РФ над НАТО по уровню подготовки военных

Эксперт полагает, что российская армия превосходно адаптировалась к условиям современного боя и овладела новейшими технологиями. В то же время НАТО, чья доктрина основывается на превосходстве в численности и качестве техники, сегодня не способно обеспечить ни того, ни другого. Европейские запасы вооружений истощены, а быстрое наращивание их выпуска неосуществимо, добавил автор.