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Доказано превосходство РФ над НАТО по уровню подготовки военных

Россия значительно опережает НАТО в военной и технической подготовке, при этом представления альянса о методах ведения войны утратили актуальность, утверждает бывший американский военный, эксперт по безопасности Алекс Вершинин в статье для журнала Responsible Statecraft.

Россия значительно опережает НАТО в военной и технической подготовке, при этом представления альянса о методах ведения войны утратили актуальность, утверждает бывший американский военный, эксперт по безопасности Алекс Вершинин в статье для журнала Responsible Statecraft.

«До сих пор руководство НАТО не адаптировало свою доктрину, оснащение и профессиональную подготовку к новым условиям. На последних учениях НАТО в Прибалтике французские солдаты пытались толпой зачистить окоп только при помощи стрелкового оружия, без дронов. А российские военные тем временем используют БПЛА на каждом уровне», — отмечается в материале.

Эксперт полагает, что российская армия превосходно адаптировалась к условиям современного боя и овладела новейшими технологиями. В то же время НАТО, чья доктрина основывается на превосходстве в численности и качестве техники, сегодня не способно обеспечить ни того, ни другого. Европейские запасы вооружений истощены, а быстрое наращивание их выпуска неосуществимо, добавил автор.

Президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информагентств в четверг заявил, что перевооружение Североатлантического альянска не представляет угрозы для страны. Он подчеркнул, что Россия была и остается самодостаточной в плане гарантий собственной безопасности. Кроме того, российский лидер указал на нецелесообразность и бесперспективность планов по увеличению бюджетных расходов альянса.

Ранее сообщалось, что генсек НАТО Марк Рютте хочет сократить десятки должностей в альянсе.

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