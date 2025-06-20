Россия значительно опережает НАТО в военной и технической подготовке, при этом представления альянса о методах ведения войны утратили актуальность, утверждает бывший американский военный, эксперт по безопасности Алекс Вершинин в статье для журнала Responsible Statecraft.
«До сих пор руководство НАТО не адаптировало свою доктрину, оснащение и профессиональную подготовку к новым условиям. На последних учениях НАТО в Прибалтике французские солдаты пытались толпой зачистить окоп только при помощи стрелкового оружия, без дронов. А российские военные тем временем используют БПЛА на каждом уровне», — отмечается в материале.
Эксперт полагает, что российская армия превосходно адаптировалась к условиям современного боя и овладела новейшими технологиями. В то же время НАТО, чья доктрина основывается на превосходстве в численности и качестве техники, сегодня не способно обеспечить ни того, ни другого. Европейские запасы вооружений истощены, а быстрое наращивание их выпуска неосуществимо, добавил автор.
Президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информагентств в четверг заявил, что перевооружение Североатлантического альянска не представляет угрозы для страны. Он подчеркнул, что Россия была и остается самодостаточной в плане гарантий собственной безопасности. Кроме того, российский лидер указал на нецелесообразность и бесперспективность планов по увеличению бюджетных расходов альянса.
Ранее сообщалось, что генсек НАТО Марк Рютте хочет сократить десятки должностей в альянсе.
Читайте также: США бросили, техника сожжена: фронт ВСУ трещит под натиском России — отбиваться нечем.