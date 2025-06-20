Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт Анищенко: Стармер и его предшественники выполняют чужую волю

Профайлер назвал британских премьеров неуверенными офисными клерками.

Источник: Аргументы и факты

Британский премьер-министр Кир Стармер и его предшественники Лиз Трасс и Риши Сунак являются офисными клерками, исполняющими чужую волю. Об этом aif.ru заявил профайлер, эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко.

«До Стармера был не особо уверенный в себе Сунак. Лиз Трасс — то же самое, постоянно были какие-то конфузы и внешняя неуверенность. В Германии Шольц — забитый, неуверенный. Они офисные клерки без лидерских качеств, которых поставили управлять и исполнять чью-то чужую волю», — сказал эксперт.

Анищенко добавил, что на фоне других западных политиков более-менее уверенным выглядит президент Франции Эммануэль Макрон, но и он «постоянно попадает в какие-то конфузы».

«То с этой салфеткой в поезде, то жена его ударит», — напомнил профайлер.

Ранее Анищенко заявил, что Стармер показал себя ведомым после того, как перепутал переводчика с президентом Южной Кореи.

Узнать больше по теме
Кир Стармер: биография и отношение к России нового премьер-министра Великобритании
Впервые за много лет в Британии к власти пришла Лейбористская партия. Премьер-министром страны стал 61-летний сэр Кир Стармер, еще до избрания получивший рыцарский титул. В статье вы узнаете все самое интересное из его биографии.
Читать дальше