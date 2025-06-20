Эксперт Анищенко: Стармер и его предшественники выполняют чужую волю

Британский премьер-министр Кир Стармер и его предшественники Лиз Трасс и Риши Сунак являются офисными клерками, исполняющими чужую волю. Об этом aif.ru заявил профайлер, эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко.
«До Стармера был не особо уверенный в себе Сунак. Лиз Трасс — то же самое, постоянно были какие-то конфузы и внешняя неуверенность. В Германии Шольц — забитый, неуверенный. Они офисные клерки без лидерских качеств, которых поставили управлять и исполнять чью-то чужую волю», — сказал эксперт.
Анищенко добавил, что на фоне других западных политиков более-менее уверенным выглядит президент Франции Эммануэль Макрон, но и он «постоянно попадает в какие-то конфузы».
«То с этой салфеткой в поезде, то жена его ударит», — напомнил профайлер.
Ранее Анищенко заявил, что Стармер показал себя ведомым после того, как перепутал переводчика с президентом Южной Кореи.