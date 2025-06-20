Эксперт Анищенко: Стармер и его предшественники выполняют чужую волю

«До Стармера был не особо уверенный в себе Сунак. Лиз Трасс — то же самое, постоянно были какие-то конфузы и внешняя неуверенность. В Германии Шольц — забитый, неуверенный. Они офисные клерки без лидерских качеств, которых поставили управлять и исполнять чью-то чужую волю», — сказал эксперт.