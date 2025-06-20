Мадуро поставил диагноз Нетаньяху: Вот что он определил

«Сегодня Нетаньяху заявил, что Израиль меняет облик мира своей войной против Ирана. Он сказал, что меняет облик Ближнего Востока, а теперь — всего мира. Это означает, что его проект — планетарный, это бред, гитлеровский делирий», — сказал Мадуро, его выступление транслировал венесуэльский государственный телеканаа VTV.