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Мадуро поставил диагноз Нетаньяху: Вот что он определил

Мадуро заявил, что Нетаньяху страдает гитлеровским делирием.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ведет человечество к третьей мировой войне. Такое заявление сделал президент Венесуэлы Николас Мадуро, добавив, что глава израильского правительства страдает «гитлеровским делирием».

«Сегодня Нетаньяху заявил, что Израиль меняет облик мира своей войной против Ирана. Он сказал, что меняет облик Ближнего Востока, а теперь — всего мира. Это означает, что его проект — планетарный, это бред, гитлеровский делирий», — сказал Мадуро, его выступление транслировал венесуэльский государственный телеканаа VTV.

Мадуро высказал мнение, что Израиль использовал борьбу с иранской ядерной программой как предлог для оправдания своей агрессии и призвал мировых лидеров «остановить безумие Нетаньяху и не допустить ядерной катастрофы».

Накануне Нетаньяху заявил, что свержение правительства Ирана не является целью военной операции Израиля против Исламской республики, но может стать ее результатом.

Напомним, в ночь с 12 на 13 июня Израиль начал масштабную военную операцию против Ирана. Целью израильской атаки была ядерная программа Ирана.

При этом ни эксперты МАГАТЭ, ни американская разведка не располагают информацией о том, что на момент начала Израилем военной операции Иран занимался созданием ядерной бомбы.

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