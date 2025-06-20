Ситуация для Украины на фронте будет продолжать ухудшаться, заявили в США

«Россия уже побеждает, и не пытается устроить какую-либо грандиозную акцию. Они продолжили стабильную демилитаризацию украинцев, и я это считаю более эффективным, чем пытаться устроить что-то большое. Россия набрала крайне эффективный темп Дальше будет только хуже для Украины» — отметил Шаффер.