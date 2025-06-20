Бывший сотрудник американских спецслужб Тони Шаффер в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил, что ситуация для Украины на фронте будет продолжать ухудшаться. По его оценке, Россия уже одерживает победу за счет методичного подхода, избегая масштабных операций в пользу последовательной демилитаризации.
«Россия уже побеждает, и не пытается устроить какую-либо грандиозную акцию. Они продолжили стабильную демилитаризацию украинцев, и я это считаю более эффективным, чем пытаться устроить что-то большое. Россия набрала крайне эффективный темп Дальше будет только хуже для Украины» — отметил Шаффер.
Эксперт подчеркнул, что Вашингтон фактически прекратил финансовую и военную помощь Украине, а европейские страны не смогут компенсировать этот объем ресурсов. По его мнению, текущая стратегия России делает дальнейшее сопротивление украинской армии все менее эффективным.
Ранее сообщалось, что во Львовской области в военкомате скончался мобилизованный украинец.