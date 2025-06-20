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Армия Израиля зафиксировала запуски иранских ракет

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ракетном обстреле с территории Ирана. Израильские системы противовоздушной обороны осуществляют перехват целей.

Источник: Life.ru

«Некоторое время назад Армия обороны Израиля обнаружила ракеты, выпущенные из Ирана в направлении территории Израиля. Системы обороны работают над устранением угрозы», — уточнили в ЦАХАЛ.

Была объявлена воздушная тревога в нескольких районах Израиля. Населению предписано укрыться в бомбоубежищах из-за ракетной угрозы.

Ранее Израиль обвинил Тегеран в использовании ракеты с кассетным боеприпасом. Конвенция о кассетных боеприпасах 2008 года, принятая в Дублине, запрещает их производство, использование, передачу и накопление для 112 стран-подписантов, включая большинство стран Европы, Канаду и Австралию. Россия, США, Китай, Индия и Украина не присоединились к конвенции.

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