Армия Израиля зафиксировала запуски иранских ракет

Ранее Израиль обвинил Тегеран в использовании ракеты с кассетным боеприпасом. Конвенция о кассетных боеприпасах 2008 года, принятая в Дублине, запрещает их производство, использование, передачу и накопление для 112 стран-подписантов, включая большинство стран Европы, Канаду и Австралию. Россия, США, Китай, Индия и Украина не присоединились к конвенции.