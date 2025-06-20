В результате ракетного удара по Израилю пострадал офис Microsoft

Иран осуществил ракетный обстрел израильского города Беэр-Шева, в результате которого одна из ракет приземлилась на парковку у офиса компании Microsoft. Как сообщает SHOT, утром было запущено не менее трех ракет, часть из которых упала в непосредственной близости от здания IT-корпорации.