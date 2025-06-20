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В результате ракетного удара по Израилю пострадал офис Microsoft

Иран осуществил ракетный обстрел израильского города Беэр-Шева, в результате которого одна из ракет приземлилась на парковку у офиса компании Microsoft.

Иран осуществил ракетный обстрел израильского города Беэр-Шева, в результате которого одна из ракет приземлилась на парковку у офиса компании Microsoft. Как сообщает SHOT, утром было запущено не менее трех ракет, часть из которых упала в непосредственной близости от здания IT-корпорации.

По данным местных СМИ, взрывная волна повредила остекление штаб-квартиры Microsoft, а на парковке вспыхнул пожар, уничтоживший шесть автомобилей. На текущий момент информация о возможных жертвах среди сотрудников компании не поступала.

Напомним, что согласно данным американской разведки, Иран может принять решение о создании ядерного оружия в случае эскалации военного давления на страну.

Ранее сообщалось, что Иранские силовики задержали 16 человек по подозрению в поддержке Израиля.