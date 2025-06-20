Озвучены причины, по которым Трамп может воздерживаться от ударов по Ирану

По словам одного из собеседников из администрации, республиканец не раз говорил наедине о том, что Иран может превратиться в «ещё одну Ливию» — страну, погружённую в хаос после внешнего вмешательства. Эти опасения возникли ещё до того, как Израиль начал свои операции против Тегерана.