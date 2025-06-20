Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Озвучены причины, по которым Трамп может воздерживаться от ударов по Ирану

Президент США Дональд Трамп проявляет сдержанность в вопросе возможных ударов по Ирану, опасаясь, что вмешательство может привести к кризису, похожему на ситуацию в Ливии. Об этом сообщает газета New York Post, ссылаясь на инсайдеров из окружения главы Белого дома.

Источник: Life.ru

По словам одного из собеседников из администрации, республиканец не раз говорил наедине о том, что Иран может превратиться в «ещё одну Ливию» — страну, погружённую в хаос после внешнего вмешательства. Эти опасения возникли ещё до того, как Израиль начал свои операции против Тегерана.

«Есть две причины, по которым Трамп говорит о Ливии. Первая — это хаос после того, что мы сделали с Каддафи. Вторая — вмешательство в Ливии затруднило переговоры с такими странами, как Северная Корея и Иран», — указал источник NYP.

Ещё один информатор отметил, что хозяин Белого дома боится, что после возможного конфликта в Иране может появиться лидер, более радикальный и опасный, чем нынешний верховный руководитель страны — Али Хаменеи.

Ранее журналист Сеймур Херш заявил, что администрация президента США согласилась на нанесение авиаударов по территории Ирана в ближайшие выходные. Как отмечается в материале, решение о временной отсрочке принято по инициативе Трампа из-за возможных колебаний на фондовом рынке.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше