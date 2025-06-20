Михаил Котюков выступил на ПМЭФ по вопросам технологического лидерства

В этом году также началось обсуждение проекта паспорта девятого национального проекта — «Технологическое обеспечение биоэкономики». Все эти инициативы направлены на выявление перспективных направлений для технологического развития и их интеграцию в существующие процессы. Работой по сопровождению занимается комиссия Государственного Совета РФ по направлению «Технологическое лидерство», в состав которой входят представители федеральных органов власти и председатели комиссий Госсовета.