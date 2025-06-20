Михаил Котюков выступил на ПМЭФ по вопросам технологического лидерства

Об этом рассказали в пресс-службе правительства края.
Делегация Красноярского края продолжает участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 2025 года. Губернатор региона Михаил Котюков, возглавляющий комиссию Госсовета по направлению «Технологическое лидерство», принял участие в панельной сессии, посвященной взаимодействию бизнеса, науки и государства в этой области.
Модераторами дискуссии стали председатель «Деловой России» Алексей Репик и директор Ассоциации инновационных регионов России Александр Смекалин. В ходе обсуждения были подняты вопросы, касающиеся роли регионов в обеспечении технологического суверенитета и лидерства страны. Участники обсудили этапы формирования спроса на отечественные высокотехнологичные решения, а также необходимость создания системы поддержки инновационных инициатив и проектов.
По мнению собравшихся, для достижения целей технологического лидерства необходимо разработать новые формы взаимодействия между бизнесом, государством и научными учреждениями. Основным инструментом для реализации этих целей являются национальные проекты, такие как «Средства производства и автоматизации», «Новые материалы и химия», «Беспилотные авиационные системы» и другие.
В этом году также началось обсуждение проекта паспорта девятого национального проекта — «Технологическое обеспечение биоэкономики». Все эти инициативы направлены на выявление перспективных направлений для технологического развития и их интеграцию в существующие процессы. Работой по сопровождению занимается комиссия Государственного Совета РФ по направлению «Технологическое лидерство», в состав которой входят представители федеральных органов власти и председатели комиссий Госсовета.
Котюков акцентировал внимание на важности воспитания, привлечения и сохранения кадров в области технологий. Он подчеркнул, что необходимо инвестировать в профессиональное образование, чтобы люди могли создавать интересные решения. При этом важно обеспечить качественную городскую среду, чтобы удерживать специалистов в регионе.
Участники сессии пришли к единому мнению о том, что партнерство между бизнесом, государством и наукой является необходимым условием не только для достижения технологического суверенитета, но и для становления России как технологического лидера. Это позволит обеспечить экономический рост и повысить конкурентоспособность отечественной продукции на международном рынке.