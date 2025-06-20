Марочко: ВС России взяли под контроль 3,5 км прибрежной зоны реки Желобки

По информации, озвученной военным экспертом Андреем Марочко, на краснолиманском направлении российские силы установили огневой контроль над участком прибрежной полосы реки Желобки протяжённостью более 3,5 километра.
Марочко отметил, что контроль был установлен на отрезке между населёнными пунктами Колодези и Мирное в ходе активных боевых действий.
Кроме того, как уточняется, северо-западнее Колодезей российские военные улучшили тактическое положение, заняв более выгодные позиции и продвинувшись на новые рубежи.
Ранее стало известно, что российские войска продвинулись в юго-западной части Харьковской области Украины, до 2 километров сократив расстояние до села Кутьковка.