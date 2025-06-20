Иран нанёс ракетный удар по офису Microsoft в израильском Беэр-Шеве

Ракетный удар произошёл утром 20 июня — минимум три снаряда были направлены в сторону Израиля. Несколько из них взорвались рядом с главным зданием Microsoft. Al Jazeera сообщает о 18 пострадавших. Кроме того, в результате атаки повреждено остекление зданий, загорелись шесть автомобилей на парковке.