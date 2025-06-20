Как в Кремле реагируют на высказывания Трампа о Путине: ответ Пескова

Россия толерантно относится к высказываниям президента США Дональда Трампа в адрес Владимира Путина и рассчитывает на аналогичное отношение к себе. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью Sky News.
Отвечая на вопрос о реакции Москвы на слова Трампа, который советовал Путину сначала урегулировать конфликт на Украине, а затем участвовать в решении ближневосточного кризиса, Песков подчеркнул: «У всех разный язык, у президента Трампа свой уникальный язык и манера говорить, мы достаточно толерантны и ожидаем, что все будут толерантны к нам».
Пресс-секретарь добавил, что российская сторона не считает подобные заявления ошибочными. По его словам, Москва демонстрирует терпимость к своим зарубежным партнерам и надеется на взаимность в этом вопросе.
Ранее Трамп сообщил, что провёл телефонный разговор с Путиным. Американский лидер отметил, что глава России предлагал ему помощь в вопросе урегулирования конфликта между Израилем и Ираном. Однако в ответ получил предложение отложить данный вопрос.
Президент рассказал о выдвижении им конструктивного предложения по урегулированию иранского вопроса, подчеркнув, что окончательное решение остается за властями Ирана и Израиля. Путин особо подчеркнул, что Россия ничего никому не навязывает, а просто говорит о том, как видит возможный выход из ситуации.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия добросовестно относится к переговорам «по устранению раздражителей» в российско-американских отношениях. Два раунда консультаций уже состоялись, а третий, который должен был быть посвящен нормализации работы дипмиссий, откладывается по инициативе американской стороны.
Представитель Кремля Песков также отмечал важность сохранения конструктивного диалога между Москвой и Вашингтоном. По его словам, для обеих стран принципиально важно поддерживать готовность к дальнейшему движению в развитии двусторонних отношений. Песков подчеркнул, что за видимой частью дипломатии — переговорами лидеров — стоит масштабная работа на различных уровнях.