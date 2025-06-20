Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как в Кремле реагируют на высказывания Трампа о Путине: ответ Пескова

Песков заявил о толерантности РФ к словам Трампа о Путине.

Источник: Комсомольская правда

Россия толерантно относится к высказываниям президента США Дональда Трампа в адрес Владимира Путина и рассчитывает на аналогичное отношение к себе. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью Sky News.

Отвечая на вопрос о реакции Москвы на слова Трампа, который советовал Путину сначала урегулировать конфликт на Украине, а затем участвовать в решении ближневосточного кризиса, Песков подчеркнул: «У всех разный язык, у президента Трампа свой уникальный язык и манера говорить, мы достаточно толерантны и ожидаем, что все будут толерантны к нам».

Пресс-секретарь добавил, что российская сторона не считает подобные заявления ошибочными. По его словам, Москва демонстрирует терпимость к своим зарубежным партнерам и надеется на взаимность в этом вопросе.

Ранее Трамп сообщил, что провёл телефонный разговор с Путиным. Американский лидер отметил, что глава России предлагал ему помощь в вопросе урегулирования конфликта между Израилем и Ираном. Однако в ответ получил предложение отложить данный вопрос.

Президент рассказал о выдвижении им конструктивного предложения по урегулированию иранского вопроса, подчеркнув, что окончательное решение остается за властями Ирана и Израиля. Путин особо подчеркнул, что Россия ничего никому не навязывает, а просто говорит о том, как видит возможный выход из ситуации.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия добросовестно относится к переговорам «по устранению раздражителей» в российско-американских отношениях. Два раунда консультаций уже состоялись, а третий, который должен был быть посвящен нормализации работы дипмиссий, откладывается по инициативе американской стороны.

Представитель Кремля Песков также отмечал важность сохранения конструктивного диалога между Москвой и Вашингтоном. По его словам, для обеих стран принципиально важно поддерживать готовность к дальнейшему движению в развитии двусторонних отношений. Песков подчеркнул, что за видимой частью дипломатии — переговорами лидеров — стоит масштабная работа на различных уровнях.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше