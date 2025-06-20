Как в Кремле реагируют на высказывания Трампа о Путине: ответ Пескова

Отвечая на вопрос о реакции Москвы на слова Трампа, который советовал Путину сначала урегулировать конфликт на Украине, а затем участвовать в решении ближневосточного кризиса, Песков подчеркнул: «У всех разный язык, у президента Трампа свой уникальный язык и манера говорить, мы достаточно толерантны и ожидаем, что все будут толерантны к нам».