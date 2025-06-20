Бектенов поручил создать региональные штабы по управлению водными рисками

Необходим переход к упреждающему управлению водными рисками с акцентом на эффективность, экономичность и межведомственное взаимодействие. Акимы областей должны обеспечить координацию действий водоснабжающих организаций с фермерами по обеспечению их поливной водой, соблюдению технологий полива, очередности полива и повторного использования коллекторно-дренажных вод. Нужно усилить работу по внедрению водосберегающих технологий. Поручаю создать региональные штабы по управлению водными рисками на вегетационный период с участием представителей заинтересованных госорганов и фермерских объединений. Важно усилить контроль за неправомерным использованием воды и активизировать работу по выявлению нарушений.