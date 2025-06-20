СБУ оставила в базе розыска главного переговорщика РФ Мединского

Глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский до сих пор находится в базе розыска Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом свидетельствуют данные органов власти республики, опубликованные в пятницу, 20 июня.
Сообщается, что политик находится в розыске с 30 мая 2024 года. Отмечается, что Владимир Мединский является единственным участником состава российской делегаций, которого разыскивает СБУ.
По данным органов российской власти, ни один из участников переговорной группы Украины не числится в розыске на территории России.
Владимир Мединский также был включен в реестр украинского «Миротворца», передает РИА Новости.
Российский лидер Владимир Путин сообщил, что переговорные группы РФ и Украины находятся в контакте и обсуждают возможность проведения переговоров после 22 июня. На встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума он отметил, что его помощник Дмитрий Мединский недавно общался с украинским контрпартнером.
Ранее Мединский заявил, что Украина демонстрирует отсутствие готовности к переговорам. Он считает, что такая позиция лишь усугубит ситуацию для Киева в условиях продолжающегося конфликта.
Второй раунд прямых переговоров российской и украинской делегаций днем 2 июня состоялся во дворце Чираган в Стамбуле. Спустя около часа встреча завершилась, стороны общались на русском языке.