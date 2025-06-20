СБУ оставила в базе розыска главного переговорщика РФ Мединского

Российский лидер Владимир Путин сообщил, что переговорные группы РФ и Украины находятся в контакте и обсуждают возможность проведения переговоров после 22 июня. На встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума он отметил, что его помощник Дмитрий Мединский недавно общался с украинским контрпартнером.