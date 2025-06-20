СБУ не исключила главу переговорной группы России Владимира Мединского из базы розыска

Согласно данным СБУ, Мединский был внесён в розыскную базу 30 мая 2024 года. До этого, в 2018 году, он попал в список украинского сайта «Миротворец». При этом ни один член украинской делегации, включая её руководителя Рустема Умерова, министра обороны Сергея Кислицу и других, не числится в розыске в России.