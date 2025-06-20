СБУ не исключила главу переговорной группы России Владимира Мединского из базы розыска

Служба безопасности Украины (СБУ) не исключила главу российской переговорной группы Владимира Мединского из базы розыска, несмотря на начало прямых переговоров между Москвой и Киевом. Как установило РИА Новости, Мединский остаётся единственным участником переговорного процесса со стороны России, объявленным в розыск.
Согласно данным СБУ, Мединский был внесён в розыскную базу 30 мая 2024 года. До этого, в 2018 году, он попал в список украинского сайта «Миротворец». При этом ни один член украинской делегации, включая её руководителя Рустема Умерова, министра обороны Сергея Кислицу и других, не числится в розыске в России.
Переговоры между сторонами уже принесли первые результаты: состоялись два раунда в Стамбуле, в ходе которых прошёл обмен пленными и телами погибших военнослужащих. Также стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Ранее сообщалось, что ситуация для Украины на фронте будет продолжать ухудшаться.