Байден поучаствовал в праздновании Дня освобождения рабов в США

Трамп, в свою очередь, не делал никаких публичных заявлений об этой дате в соответствии со своей политикой по отмене программ «разнообразия, равенства и инклюзивности» (DEI), которые он считает дискриминационными. Однако в своей социальной сети Truth Social он выразил обеспокоенность влиянием федеральных праздников на экономику.