На праздновании Дня освобождения рабов в США, который по инициативе Джо Байдена ранее был объявлен федеральным праздником, бывший президент принял участие в торжественных мероприятиях, в то время как его преемник Дональд Трамп подверг критике обилие выходных дней в стране.
«Juneteenth» или День Свободы, отмечаемый 19 июня, получил статус федерального праздника в 2021 году после подписания Байденом соответствующего закона. Во время своего первого президентства Трамп признавал историческое значение этого дня.
Уточняется, что Байден произнес речь в церкви города Галвестон, где 19 июня 1865 года генерал армии Союза Гордон Грэйнджер объявил об освобождении рабов.
Трамп, в свою очередь, не делал никаких публичных заявлений об этой дате в соответствии со своей политикой по отмене программ «разнообразия, равенства и инклюзивности» (DEI), которые он считает дискриминационными. Однако в своей социальной сети Truth Social он выразил обеспокоенность влиянием федеральных праздников на экономику.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Байден в 2021 году призывал не допустить подрыва монолитности РФ.