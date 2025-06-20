Президент ознакомился с туристическим центром «Мираки» Кашкадарьинской области

Глава государства отметил, что Кашкадарьинская область обладает широкими возможностями для развития сферы туризма.
В настоящее время в горных зонах Кашкадарьи реализуются крупные проекты по созданию современной туристической инфраструктуры. С привлечением ведущих зарубежных специалистов и компаний в махаллях Мираки, Амир Темур, Улоч и Полмон строятся современные объекты для приема туристов. На 240 гектарах земли реализуется 117 проектов на сумму $400 млн. Ожидается, что в результате будет создано 1 700 постоянных рабочих мест.
Изменения, которые сегодня происходят в Мираки, — прямой результат работы в рамках реформ в туристической сфере. Если раньше эти живописные места использовались стихийно, без единого подхода, отсутствовали порядок и инфраструктура, то сегодня здесь появился цельный туристический кластер — международный туристический центр «Мираки».
Президент осмотрел благоустройство территории и созданные здесь условия. Вдоль обоих берегов реки Аксу проложена 10-километровая экотропа для пешеходных и велосипедных прогулок. Построены детская площадка, парк развлечений, зона отдыха для пожилых, семейные гостевые дома и торговые павильоны.
В курортной зоне «Miraki Spa and Resort» уже функционируют две гостиницы, торгово-развлекательный комплекс, а также размещены отели на 600 мест и семейный хостел на 300 человек. Это создает возможности для обслуживания свыше 300 тысяч туристов в год.
Глава государства также ознакомился с деятельностью нового гостиничного и торгового комплекса, а также с перспективными проектами в сфере туризма.
К новому туристическому центру проложены инженерные и коммуникационные сети. Капитально отремонтированы дороги, ведущие в Мираки и внутри самой махалли, улучшено электроснабжение. В районе Гиссаракского водохранилища действует двухкилометровая канатная дорога и ресторан на высоте 2 700 метров над уровнем моря.
Преимущество Шахрисабза в том, что сюда можно приезжать круглый год. Мы строим дороги, подводим коммуникации, создаем гостиницы. Теперь важно расширять спектр услуг. Что будет делать турист в Мираки? Чем займется, что купит? Исходя из этого, нужно формировать предложения и активно продвигать природные и инфраструктурные возможности региона за рубежом.
В прошлом году регион принял более 2,5 миллиона туристов, из которых почти полмиллиона посетили именно Шахрисабзский район. С учетом проводимых преобразований этот показатель, по прогнозам, вырастет в разы.