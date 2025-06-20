Президент ознакомился с туристическим центром «Мираки» Кашкадарьинской области

Преимущество Шахрисабза в том, что сюда можно приезжать круглый год. Мы строим дороги, подводим коммуникации, создаем гостиницы. Теперь важно расширять спектр услуг. Что будет делать турист в Мираки? Чем займется, что купит? Исходя из этого, нужно формировать предложения и активно продвигать природные и инфраструктурные возможности региона за рубежом.