Кремль заявил о терпимом отношении к риторике Трампа о Путине

По словам представителя Кремля, у каждого политика свой стиль и манера выражения. Он отметил, что у республиканца свой уникальный способ коммуникации, который РФ воспринимает спокойно. При этом Песков подчеркнул, что российская сторона проявляет уважение к собеседникам и ожидает взаимного отношения.
Ранее Трамп заявил, что Путин предложил республиканцу стать посредником в ближневосточном конфликте. На это предложение хозяин Белого дома ответил, что вопрос можно отложить на потом, предложив сначала сосредоточиться на урегулировании ситуации с Россией.