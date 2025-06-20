СБУ не прекратила розыск помощника президента России Мединского

Ранее стало известно, что Россия готовит ответный список детей на территории Украины, которые нуждаются в воссоединении с семьями в РФ. Как сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова, сейчас ведётся работа по возвращению восьми детей из стран Евросоюза и около десяти — с Украины.