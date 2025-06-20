Песков: применение США ядерного оружия в Иране было бы катастрофой

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что, по мнению американского разведывательного сообщества, Тегеран может приступить к созданию ядерного оружия в случае нанесения США ударов по объекту в Фордо или в случае убийства Израилем верховного лидера исламской республики аятоллы Али Хаменеи. Спецслужбы США считают, что Тегеран еще не принял окончательного решения о создании ядерной бомбы, отметило издание.