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Песков: применение США ядерного оружия в Иране было бы катастрофой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Сообщения СМИ о возможном применении США тактического ядерного оружия против Ирана являются спекуляциями, такое развитие событий было бы катастрофическим. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать соответствующие публикации.

Источник: Reuters

Ранее журналистка телеканала Fox News Джеки Хайнрик сообщила, что Вашингтон не исключает применения тактического ядерного оружия для нанесения удара по иранскому подземному объекту по обогащению урана в Фордо.

«Много сейчас спекуляций», — сказал Песков. «Такое развитие событий было бы катастрофическим, но спекуляций такое количество, что на самом деле их комментировать невозможно», — добавил представитель Кремля.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что, по мнению американского разведывательного сообщества, Тегеран может приступить к созданию ядерного оружия в случае нанесения США ударов по объекту в Фордо или в случае убийства Израилем верховного лидера исламской республики аятоллы Али Хаменеи. Спецслужбы США считают, что Тегеран еще не принял окончательного решения о создании ядерной бомбы, отметило издание.

В марте 2025 года директор Нацразведки США Тулси Габбард заявила, что американские спецслужбы не видят признаков работы Тегерана по созданию ядерного оружия. Также, по ее данным, верховный лидер Ирана Али Хаменеи не санкционировал возобновление программы разработки ядерных вооружений, приостановленной в 2003 году. При этом Габбард подчеркивала, что разведывательное сообщество США осуществляет тщательный мониторинг деятельности исламской республики в ядерной сфере.

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