Роботизация и туризм: Челябинская область достигла новых договоренностей на ПМЭФ

Так, по данным Росстата, в 2024 году количество размещенных туристов в местах отдыха (гостиницах, отелях, гостевых домах, кемпингах) составило более 1,5 млн человек. Это на 7,7% больше, чем в 2023 году, и на 52% превысило уровень доковидного 2019 года.