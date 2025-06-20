Роботизация и туризм: Челябинская область достигла новых договоренностей на ПМЭФ

На полях ПМЭФ-2025 состоялись переговоры Алексея Текслера и президента «Космос Отель Групп» Александра Бибы. На встрече подписано соглашение, направленное на развитие сферы туризма на Южном Урале, в том числе создание современных объектов размещения.
Челябинская область, наши национальные парки, горы и озера привлекают огромное количество гостей. Сегодня мы комплексно подходим к развитию туристических территорий, развивая современную инфраструктуру, помогаем в реализации инвестпроектов. А туристическая сфера Челябинской области в свою очередь показывает устойчивый рост всех ключевых показателей.
Так, по данным Росстата, в 2024 году количество размещенных туристов в местах отдыха (гостиницах, отелях, гостевых домах, кемпингах) составило более 1,5 млн человек. Это на 7,7% больше, чем в 2023 году, и на 52% превысило уровень доковидного 2019 года.
Соглашение с Челябинской областью стало важным этапом в реализации нашей стратегии устойчивого присутствия в регионах с высоким туристическим и экономическим потенциалом.
По его мнению, регион является перспективным направлением для развития туризма и кадрового потенциала для индустрии гостеприимства.
Другое соглашение касается ускорения цифровизации промышленности. Для этого свои усилия объединят Сбер, СберМобайл и челябинский «Завод Роботов». Партнерство направлено на совместную разработку и вывод на рынок программно-аппаратного комплекса для управления промышленными роботами.
«Завод Роботов» выступит центром компетенции и предоставит технические и функциональные требования, а СберМобайл займется технологической реализацией продукта.
Гендиректор ЧКПЗ, основатель «Завода Роботов» Андрей Гартунг отметил, что цифровая трансформация отечественных предприятий обрабатывающей промышленности — необходимое условие их эффективного развития.
Важно, чтобы цифровые решения были разработаны на основе российских технологий и были простыми и быстрыми во внедрении. Совместная разработка со СберМобайлом — это шаг к формированию экосистемы, в которой роботизация производства станет доступной и понятной для предприятий из различных отраслей.
Также по итогам переговоров Алексея Текслера и Андрея Гартунга подписаны два соглашения, направленные на развитие промышленности и промышленной роботизации в Челябинской области.
В рамках реализации соглашений планируется строительство двух роботизированных высокотехнологичных производств на площадке Особой экономической зоны «Южноуральская» в Красноармейском районе.
Первый завод будет производить импортозамещающую продукцию — газовые баллоны высокого давления объемом от 20 до 250 литров. Локализация сырья и материалов в готовом изделии и производственных процессах будет достигать 100%. Срок реализации первого этапа инвестиционного проекта — до конца 2027 года. Общий объем инвестиций оценивается более чем в 3 млрд рублей. Планируется создать 149 новых рабочих мест.
На втором предприятии запустят масштабное производство прицепной и полуприцепной техники для отраслей промышленности. Цель проекта — сокращение зависимости от импорта за счет локализации и внедрения отечественных технологий. Первый этап проекта планируется завершить к концу 2027 года. Общий объем инвестиций составит более 13 млрд рублей. Будет создано более 280 новых рабочих мест.
Алексей Текслер отметил, что строительство двух новых роботизированных заводов на территории ОЭЗ «Южноуральская» открывает новую страницу во внедрении роботов на отечественных предприятиях страны.