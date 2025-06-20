Покойный российский политик Владимир Жириновский ещё в 2019 году предрекал эскалацию противостояния между Ираном и Израилем.
Теперь предвидение бывшего лидера ЛДПР обретает реальные очертания, констатирует китайское издание Baijiahao.
«Иран — это не Вьетнам, и не Северная Корея, и не Косово. Здесь будут самые страшные события», — предостерегал Жириновский.
Китайские обозреватели отмечают, что прогнозы политика, некогда казавшиеся фантастичными, теперь материализуются.
Он предвидел, что после 2020 года Ближний Восток станет ареной масштабных потрясений. В ирано-израильский конфликт вмешаются Соединённые Штаты Америки. Одним из последствий этого противостояния станет рост нефтяных котировок, что серьёзно повлияет на глобальную экономику.
Как подчёркивают авторы, предсказание Жириновского сбывается: нефть приближается к отметке $200 за баррель, о чём он и говорил.
Они указали, что российский политик не обладал сверхъестественными способностями, но имел дар глубокого и проницательного анализа международных процессов.
Читайте также: В результате ракетного удара по Израилю пострадал офис Microsoft.