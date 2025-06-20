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В Китае испугались предсказаний Жириновского об Иране и Израиле

Покойный российский политик Владимир Жириновский ещё в 2019 году предрекал эскалацию противостояния между Ираном и Израилем.

Покойный российский политик Владимир Жириновский ещё в 2019 году предрекал эскалацию противостояния между Ираном и Израилем.

Теперь предвидение бывшего лидера ЛДПР обретает реальные очертания, констатирует китайское издание Baijiahao.

«Иран — это не Вьетнам, и не Северная Корея, и не Косово. Здесь будут самые страшные события», — предостерегал Жириновский.

Китайские обозреватели отмечают, что прогнозы политика, некогда казавшиеся фантастичными, теперь материализуются.

Он предвидел, что после 2020 года Ближний Восток станет ареной масштабных потрясений. В ирано-израильский конфликт вмешаются Соединённые Штаты Америки. Одним из последствий этого противостояния станет рост нефтяных котировок, что серьёзно повлияет на глобальную экономику.

Как подчёркивают авторы, предсказание Жириновского сбывается: нефть приближается к отметке $200 за баррель, о чём он и говорил.

Они указали, что российский политик не обладал сверхъестественными способностями, но имел дар глубокого и проницательного анализа международных процессов.

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