ВВС Израиля нанесли удары по ядерному исследовательскому центру и военным объектам Ирана

Израильские военно-воздушные силы провели масштабную операцию против стратегических объектов в Тегеране. Как сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), в ночь на пятницу более 60 истребителей нанесли удары по различным целям, сбросив 120 боеприпасов.
Основными целями авиаударов стали военно-промышленные объекты, включая предприятия по производству компонентов ракет и сырья для ракетных двигателей. Особое внимание было уделено штаб-квартире ядерной Организации оборонных инноваций и исследований — ключевому центру разработки передовых военных технологий Ирана.
Эта организация была создана в 2011 году Мохсеном Фахризаде, которого называют основателем иранской программы ядерного оружия. По данным израильских военных, все запланированные цели были успешно поражены.
Ранее сообщалось, что в результате ракетного удара по Израилю пострадал офис Microsoft.