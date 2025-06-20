Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пашинян нашёл выгоду в утрате Арменией Карабаха

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что признание в 2022 году Нагорного Карабаха частью Азербайджана позволило стране перейти из статуса «осаждённой крепости» в полноценное суверенное государство. Соответствующее высказывание политика прозвучало в ходе выступления перед депутатами парламента.

Источник: Life.ru

«Часто звучат утверждения, что мы потеряли Карабах. Однако я много думал об этом и пришёл к выводу: мы не утратили Нагорный Карабах, а обрели Республику Армения», — подчеркнул глава правительства в заключительной речи при обсуждении исполнения бюджета за 2024 год.

Пашинян также отверг обвинения оппозиции в том, что он стал первым руководителем Армении, признавшим Карабах азербайджанской территорией.

«6 октября я подтвердил приверженность территориальной целостности Армении, осознавая, что её безопасность неразрывно связана с уважением границ соседних государств. Этот момент ознаменовал завершение моего перехода из лидера “форпоста” в премьера суверенной Армении», — пояснил он.

Кроме того, армянский премьер отметил, что карабахский вопрос долгое время использовался как инструмент давления, мешавший стране стать по-настоящему независимой. Теперь же, утверждает Пашинян, всё изменилось.

6 октября 2022 года на пражском саммите при посредничестве западных лидеров премьер-министр Армении Никол Пашинян впервые публично заявил о признании Нагорного Карабаха частью Азербайджана. Год спустя, 5 октября 2023 года, в испанской Гранаде в рамках саммита Европейского политического сообщества Пашинян подписал декларацию, в которой официально подтвердил территориальную целостность Азербайджана в пределах 86,6 тыс. кв. км — включая Карабах. Ереван и Баку согласовали мирный договор и в скором времени намерены его подписать.

Узнать больше по теме
Никол Пашинян: биография журналиста и оппозиционера, ставшего премьер-министром Армении
В современной политике многие видные фигуры сделали блистательную карьеру за короткое время. Среди них — Никол Пашинян, который проделал путь от журналиста и оппозиционера до главы правительства. Рассказываем, что это за человек и как он относится к России.
Читать дальше