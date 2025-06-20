Пашинян нашёл выгоду в утрате Арменией Карабаха

«Часто звучат утверждения, что мы потеряли Карабах. Однако я много думал об этом и пришёл к выводу: мы не утратили Нагорный Карабах, а обрели Республику Армения», — подчеркнул глава правительства в заключительной речи при обсуждении исполнения бюджета за 2024 год.