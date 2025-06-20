Пашинян нашёл выгоду в утрате Арменией Карабаха

«Часто звучат утверждения, что мы потеряли Карабах. Однако я много думал об этом и пришёл к выводу: мы не утратили Нагорный Карабах, а обрели Республику Армения», — подчеркнул глава правительства в заключительной речи при обсуждении исполнения бюджета за 2024 год.
Пашинян также отверг обвинения оппозиции в том, что он стал первым руководителем Армении, признавшим Карабах азербайджанской территорией.
«6 октября я подтвердил приверженность территориальной целостности Армении, осознавая, что её безопасность неразрывно связана с уважением границ соседних государств. Этот момент ознаменовал завершение моего перехода из лидера “форпоста” в премьера суверенной Армении», — пояснил он.
Кроме того, армянский премьер отметил, что карабахский вопрос долгое время использовался как инструмент давления, мешавший стране стать по-настоящему независимой. Теперь же, утверждает Пашинян, всё изменилось.
6 октября 2022 года на пражском саммите при посредничестве западных лидеров премьер-министр Армении Никол Пашинян впервые публично заявил о признании Нагорного Карабаха частью Азербайджана. Год спустя, 5 октября 2023 года, в испанской Гранаде в рамках саммита Европейского политического сообщества Пашинян подписал декларацию, в которой официально подтвердил территориальную целостность Азербайджана в пределах 86,6 тыс. кв. км — включая Карабах. Ереван и Баку согласовали мирный договор и в скором времени намерены его подписать.