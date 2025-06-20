Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков: Применение США ядерного оружия в Иране будет катастрофой

Информация от СМИ о том, что США могут применить тактическое ядерное оружие против Ирана — это спекуляция. Такое мнение в пятницу, 20 июня, выразил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Информация от СМИ о том, что США могут применить тактическое ядерное оружие против Ирана — это спекуляция. Такое мнение в пятницу, 20 июня, выразил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

До этого американская журналистка телеканала Fox News Джеки Хайнрик рассказала, что в Вашингтоне задумываются об использовании подобного оружия для атаки иранского подземного объекта по обогащению урана в Фордо.

— Много сейчас спекуляций, — отметил представитель Кремля.

Также Песков считает, что подобные действия американских властей могут привести к катастрофе.

— Такое развитие событий было бы катастрофическим, но спекуляций такое количество, что на самом деле их комментировать невозможно, — цитирует слова пресс-секретаря ТАСС.

При этом недавно глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси опроверг информацию о том, что Иран создал ядерную бомбу к моменту начала атак Израиля.

Ранее сенатор Марк Уорнер также заявил, что национальная американская разведка не обнаружила весомых доказательств работы иранского правительства над разработкой ядерного оружия.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше