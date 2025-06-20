Песков: Применение США ядерного оружия в Иране будет катастрофой

Информация от СМИ о том, что США могут применить тактическое ядерное оружие против Ирана — это спекуляция. Такое мнение в пятницу, 20 июня, выразил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
До этого американская журналистка телеканала Fox News Джеки Хайнрик рассказала, что в Вашингтоне задумываются об использовании подобного оружия для атаки иранского подземного объекта по обогащению урана в Фордо.
— Много сейчас спекуляций, — отметил представитель Кремля.
Также Песков считает, что подобные действия американских властей могут привести к катастрофе.
— Такое развитие событий было бы катастрофическим, но спекуляций такое количество, что на самом деле их комментировать невозможно, — цитирует слова пресс-секретаря ТАСС.
При этом недавно глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси опроверг информацию о том, что Иран создал ядерную бомбу к моменту начала атак Израиля.
Ранее сенатор Марк Уорнер также заявил, что национальная американская разведка не обнаружила весомых доказательств работы иранского правительства над разработкой ядерного оружия.