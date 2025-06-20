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Глава Татарстана прокатился на новом автомобиле LADA Aura

Глава Татарстана Рустам Минниханов прокатился на новом автомобиле LADA Aura. Ключи от машины ему вручил руководитель АвтоВАЗа Максим Соколов.

Источник: соцсети

Полученный автомобиль стал первым из 80, которые Татарстан заказал у АвтоВАЗа.

«Ноги можно не протянуть, а вытянуть с комфортом!», — сказал Соколов Минниханову, который сел на заднее сидение машины, чтобы оценить комфорт.

После этого глава Татарстана сел за руль автомобиля и провел тест-драйв в компании руководителя автопредприятия.

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