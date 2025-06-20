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Андрей Бочаров повторно прокомментировал атаку БПЛА на Волгоградскую область

Глава региона сообщил о нейтрализации вражеских дронов.

По данным МО РФ, за прошлые сутки над Волгоградской областью сбили 14 беспилотников. В ночь на четверг силы ПВО уничтожили БПЛА, днем — еще 4.

«По уточненным данным Министерства обороны России над территорией Волгоградской области были сбиты еще четыре БПЛА. Пострадавших и повреждений объектов нет», — приводит слова губернатора Андрея Бочаров пресс-служба администрации региона.

Позже в официальном телеграм-канале МО РФ появилась информация о перехвате и уничтожении еще трех дронов над Волгоградской областью в ночь на пятницу.

Напомним, с 20.00 19 июня до 07.00 20 июня над регионом сбили 3 беспилотника. Волгоградский аэропорт вновь не принимает и не выпускает лайнеры. Ограничения действуют с 7.25 20 июня.

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