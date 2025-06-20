Эксперт Крапивник спрогнозировал гражданскую войну на Кавказе и теракты в случае падения Ирана

Падение Ирана может спровоцировать в будущем ряд болезненных для России конфликтов, в том числе и на Северном Кавказе. Конфликт можно будет сравнить по значимости с событиями на Украине. Об этом в беседе с «МК» рассказал военный эксперт, бывший офицер американской армии Станислав Крапивник.
Военный эксперт, долгое время служивший в армии США, дал тревожный прогноз по поводу происходящего на Ближнем Востоке. По его словам сейчас Израиль и США пытаются «обезглавить» правящий режим в Иране — это и было реальной целью Израиля, когда тот отправил в сторону соседа первую ракету.
— Американцы и израильтяне пытаются спровоцировать в Иране внутренние волнения. На днях, например, в Иране взорвали главный полицейский участок. На первый взгляд это кажется странным — зачем взрывать такой объект? Но если Израиль и США хотят устроить беспорядки и сместить политический режим в Иране, то уничтожение полицейского участка как раз прекрасно объясняется, — рассказал эксперт.
По его словам, если сейчас не поддержать Иран, то в скором времени конфликты перекинуться в том числе и на Северный Кавказ.
— Если мы сейчас не поддержим Иран, то в скором времени начнутся войны по всей Центральной Азии и теракты по всей центральной России, — говорит Крапивник. — Есть большой риск потерять Кавказ. Иран, Афганистан и Китай — это такая сложная геополитическая стена для нашего юга. Пробиваться в Центральную Азию американцам все же очень сложно. Но если не будет Ирана, то откроются ворота. Иран также в некотором смысле гарантируют определенный уровень независимости от американцев для той же Армении и Грузии. Падение Ирана скажется на нас крайне негативно, это очередной мощный кризис, который может привести даже к гражданской войне на Северном Кавказе в течение пяти-десяти лет. Поэтому мы никак не можем дать Ирану проиграть, иначе откроется наше подбрюшье со стороны Кавказа и Центральной Азии. А это принесет очередной кризис, который по своей значимости немногим уступает Украине.
Несмотря на ярую пропаганду Израиля и преждевременные заявления некоторых экспертов о том, что Иран уже проиграл, сейчас в первую очередь получает по голове Израиль, начавший боевые действия, считает Крапивник.
— Израиль сейчас получает сполна за все, что он позволял себе делать с другими странами, — говорит он. — Израильтяне в панике, потому что они привыкли безнаказанно наносить удары и не привыкли терять целые кварталы и многоэтажные здания. Мелкие теракты не счет. Они не знают теперь, что с этим делать. Я не исключаю, что такая обстановка в Израиле может перерасти в гражданскую войну. Ведь довольно значимая часть населения ненавидит Нетаньху за его агрессивную политику и не хочет воевать с другими странами.