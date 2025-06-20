Эксперт Крапивник спрогнозировал гражданскую войну на Кавказе и теракты в случае падения Ирана

— Если мы сейчас не поддержим Иран, то в скором времени начнутся войны по всей Центральной Азии и теракты по всей центральной России, — говорит Крапивник. — Есть большой риск потерять Кавказ. Иран, Афганистан и Китай — это такая сложная геополитическая стена для нашего юга. Пробиваться в Центральную Азию американцам все же очень сложно. Но если не будет Ирана, то откроются ворота. Иран также в некотором смысле гарантируют определенный уровень независимости от американцев для той же Армении и Грузии. Падение Ирана скажется на нас крайне негативно, это очередной мощный кризис, который может привести даже к гражданской войне на Северном Кавказе в течение пяти-десяти лет. Поэтому мы никак не можем дать Ирану проиграть, иначе откроется наше подбрюшье со стороны Кавказа и Центральной Азии. А это принесет очередной кризис, который по своей значимости немногим уступает Украине.