За ночь над Россией уничтожен 61 украинский БПЛА. Военная операция, день 1213-й

8:47.
8:25 Российские военные с применением «Герань-2» поразили в районе города Запорожье цех по производству дронов ВСУ.
8:10 «Ростех»: российские системы залпового огня «Торнадо-С» демонстрируют высокую эффективность при прорыве рубежей ПВО Украины.
8:01 ?Минобороны: ночью средствами ПВО перехвачен и уничтожен 61 украинский БПЛА:
▪️ 22 БПЛА — над территорией Орловской области,
8:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1213-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.