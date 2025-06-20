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За ночь над Россией уничтожен 61 украинский БПЛА. Военная операция, день 1213-й

Ночью средствами ПВО над территорией России был перехвачен и уничтожен 61 украинский БПЛА. В Орловской области было перехвачено 22 беспилотника, 14 — в Курской, 7 — в Белгородской, по 3 — в Волгоградской, Ростовской, Тульской и Брянской областях и один в Московской области, сообщили в Минобороны России. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о двух перехваченных БПЛА. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

8:47.

8:25 Российские военные с применением «Герань-2» поразили в районе города Запорожье цех по производству дронов ВСУ.

8:10 «Ростех»: российские системы залпового огня «Торнадо-С» демонстрируют высокую эффективность при прорыве рубежей ПВО Украины.

8:01 ?Минобороны: ночью средствами ПВО перехвачен и уничтожен 61 украинский БПЛА:

▪️ 22 БПЛА — над территорией Орловской области,

▪️ 14 БПЛА — над территорией Курской области,
▪️ 7 БПЛА — над территорией Белгородской области,
▪️ 5 БПЛА — над территорией Воронежской области,
▪️ 3 БПЛА — над территорией Волгоградской области,
▪️ 3 БПЛА — над территорией Ростовской области,
▪️ 3 БПЛА — над территорией Тульской области,
▪️ 3 БПЛА — над территорией Брянской области,
▪️ 1 БПЛА — над территорией Московского региона.

8:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1213-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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