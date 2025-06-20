В ЛДПР заявили, что видео Собчак со спящим Слуцким «древнее»

Журналистка Ксения Собчак опубликовала видео со спящим главой партии ЛДПР Леонидом Слуцким. Представители партии в свою очередь заявили, что журналистка «разгоняет фейки».
18 июня в Telegram-канале Собчак появилось видео, на котором запечатлен спящий Леонид Слуцкий.
Замглавы центрального аппарата ЛДПР по информационной политике Элеонора Кавшар назвала опубликованное видео «древним» и обвинила Ксению Собчак в распространении фейков. Кавшар также отметила, что в рамках ПМЭФ есть более важные инфоповоды, чем якобы спящий Слуцкий.
Собчак ответила на обвинения представителей ЛДПР: по ее словам, видео действительно было снято 18 июня в Госдуме. Она отметила, что Слуцкий уснул на расширенном заседании комитетов ГД в рамках подготовки к «правительственному часу».
— Непонятно, чего это так в партии расстроились, ну позавчера чуть подустал, вчера бодр и свеж на ПМЭФ, радоваться надо!, — заключила Ксения Собчак в своем Telegram-канале.
ПМЭФ проходит с 18 по 21 июня в Северной столице. Российский президент Владимир Путин намерен провести встречу с представителями ведущих мировых информационных агентств.