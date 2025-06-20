Украина не стала оспаривать иски о блокаде Крыма на 14 триллионов рублей

Крым стал регионом РФ по итогам референдума в марте 2014 года после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя. 18 марта 2014 года был подписан договор о принятии в РФ республики.