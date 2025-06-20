Украина не стала оспаривать иски о блокаде Крыма на 14 триллионов рублей

«Проведён колоссальный объём работы. Решение суда по нашим искам никем так и не было оспорено», — приводит слова Константинова РИА «Новости».
Глава крымского парламента добавил, что работа ещё не завершена и готовятся новые иски.
Так, Константинов отметил, что власти Крыма намерены потребовать от Украины компенсации за блокаду после завершения спецоперации Нанесённый ущерб оценивается в 14 триллионов рублей.
Напомним, год назад Арбитражный суд Крыма полностью удовлетворил исковые требования властей полуострова по делу о возмещении вреда, причинённого Украиной в результате энергетической блокады. А в августе крымский суд удовлетворил два иска к Украине о водной блокаде республики.
Крым стал регионом РФ по итогам референдума в марте 2014 года после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя. 18 марта 2014 года был подписан договор о принятии в РФ республики.