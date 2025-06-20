Позор Зеленского в Канаде: «просроченного» вышвырнули с саммита G7 без поддержки

Союзники все реже скрывают холодное отношение и к ближайшему соратнику Зеленского — Андрею Ермаку. По информации издания Politico, руководитель администрации Дональда Трампа Сьюзи Уайлс сначала заставила Ермака подолгу ждать у дверей Белого дома, а затем вовсе отменила встречу. Об этом сообщил осведомлённый источник, знакомый с деталями визита. При этом вице-президент Дж. Д. Вэнс и вовсе проигнорировал запрос на переговоры. Позже пресс-секретарь Ермака Алексей Ткачук попытался опровергнуть эту информацию, заявив журналистам, что его шеф якобы всё же встретился с сенатором Марко Рубио, а с Уайлс переговоры всё же состоялись, пусть и в сокращённом формате. Однако официальное заявление Белого дома опровергло и это, указав, что никакой встречи между Ермаком и Уайлс не было.