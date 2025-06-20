В Кремле отреагировали на слова Трампа о Путине

Россия проявляет толерантность к высказываниям президента США Дональда Трампа в адрес Владимира Путина и рассчитывает на взаимную сдержанность, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью телеканалу Sky News.
Официальный представитель Кремля подчеркнул, что Москва ожидает от американского лидера ответной толерантности в данном вопросе.
«У всех разный язык, у президента Трампа свой уникальный язык и манера говорить, мы достаточно толерантны и ожидаем, что все будут толерантны к нам», — констатировал Песков.
Ранее Трамп предложил Путину сначала разрешить ситуацию с Украиной, а уже затем участвовать в попытках урегулировать обострение на Ближнем Востоке. Москва не расценивает это заявление как оскорбительное.
Пресс-секретарь российского президента также отметил, что темпы диалога между Москвой и Вашингтоном остаются низкими из-за накопленных сложностей, для преодоления которых требуются значительные усилия.
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