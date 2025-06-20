Минниханов обсудил с Цивилевым организацию форума «ЭНЕРГОПРОМ» на ПМЭФ

Как сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова, стороны обсудили организацию и проведение в 2026 году Казанского международного энергетического форума «ЭНЕРГОПРОМ», а также вопросы реализации проектов модернизации энергогенерации в Татарстане.
Ранее стало известно, что Татарстан получит новый легкоатлетический манеж мирового уровня и будет продвигать национальный контент на российских онлайн-сервисах. Таковы договоренности второго дня ПМЭФ.
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