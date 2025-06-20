Толкает мир к катастрофе: Мадуро «диагностировал» у Нетаньяху «гитлеровский делирий»

«Сегодня Нетаньяху заявил, что Израиль меняет облик мира своей войной против Ирана. Он сказал, что меняет облик Ближнего Востока, а теперь — всего мира. Это означает, что его проект — планетарный, это бред, гитлеровский делирий», — сказал Мадуро.
Глава Венесуэлы призвал политиков, включая президента РФ Владимира Путина, главу КНР Си Цзиньпина, турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и других глав государств Ближнего Востока, а также ООН, немедленно вмешаться. По его мнению, они в силах «остановить безумие» и не дать случиться «ядерной катастрофе», которая станет трагедией для всего человечества.
Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль может физически устранить верховного лидера Ирана Али Хаменеи. По его мнению, это станет концом противостояния между двумя странами. Эксперты считают, что таким образом он пытается втянуть в войну США.