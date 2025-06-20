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Захарову возмутил показывающий нацистский жест у посольства в Москве

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила человека, которого заметили на балконе посольства Великобритании в Москве, показывающим нацистский жест. Это произошло накануне Дня памяти и скорби — годовщины начала Великой Отечественной войны 22 июня.

Захарова осудила человека, который незадолго до важной в РФ даты показывал нацистский жест с балкона здания правительства.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила человека, которого заметили на балконе посольства Великобритании в Москве, показывающим нацистский жест. Это произошло накануне Дня памяти и скорби — годовщины начала Великой Отечественной войны 22 июня.

«На балконе британского посольства стоит человек и зигует. Он так отмечает день рождения английского короля. За неделю до Дня памяти и скорби!» — заявила Захарова. Комментарий она опубликовала в своем telegram-канале.

В telegram-канале «Молодая Гвардия» отметили, что этим человеком оказался коллекционер и художник Степан Вишневский. Он является представителем российского либерального сообщества и был среди гостей на приеме в британском посольстве.

Ранее официальный представитель МИД раскритиковала политолога Анатола Цэрану из Молдавии. Она обвинила его в нацистских высказываниях о русскоязычных молдаванах. Так, его слова транслируют о русофобию, которую поддерживает власть Молдавии. Также Захарова сравнила высказывания Цэрану с пропагандой нацизма.

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