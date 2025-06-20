Песков предупредил о негативной реакции России в случае убийства лидера Ирана

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что в случае возможного убийства верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи реакция Москвы будет негативной. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Sky News.
— Очень отрицательно, мы это решительно осудим, — заявил Песков в разговоре с журналистами телеканала.
18 июня верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что страна не будет подчиняться «диктату» кого-либо и будет стойко противостоять и «навязанной войне», и «навязанному миру», а любое военное вмешательство США обернется невосполнимым ущербом для них. Так он прокомментировал слова американского лидера Дональда Трампа о том, что Штаты могут ударить по объектам иранской ядерной программы.
Президент США Дональд Трамп ранее потребовал от руководства Ирана капитулировать в военном противостоянии с Израилем, подчеркнув, что его «терпение уже на исходе». По его словам, Америка в курсе, где «прячется» верховный лидер Ирана Али Хаменеи, которого он назвал «легкой мишенью». Верховный лидер исламской республики Али Хаменеи в ответ на это заявил, что США понесут колоссальный ущерб в случае вступления в военный конфликт с Ираном.