Песков предупредил о негативной реакции России в случае убийства лидера Ирана

Президент США Дональд Трамп ранее потребовал от руководства Ирана капитулировать в военном противостоянии с Израилем, подчеркнув, что его «терпение уже на исходе». По его словам, Америка в курсе, где «прячется» верховный лидер Ирана Али Хаменеи, которого он назвал «легкой мишенью». Верховный лидер исламской республики Али Хаменеи в ответ на это заявил, что США понесут колоссальный ущерб в случае вступления в военный конфликт с Ираном.