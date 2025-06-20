Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков предупредил о негативной реакции России в случае убийства лидера Ирана

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что в случае возможного убийства верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи реакция Москвы будет негативной. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Sky News.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что в случае возможного убийства верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи реакция Москвы будет негативной. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Sky News.

— Очень отрицательно, мы это решительно осудим, — заявил Песков в разговоре с журналистами телеканала.

18 июня верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что страна не будет подчиняться «диктату» кого-либо и будет стойко противостоять и «навязанной войне», и «навязанному миру», а любое военное вмешательство США обернется невосполнимым ущербом для них. Так он прокомментировал слова американского лидера Дональда Трампа о том, что Штаты могут ударить по объектам иранской ядерной программы.

Президент США Дональд Трамп ранее потребовал от руководства Ирана капитулировать в военном противостоянии с Израилем, подчеркнув, что его «терпение уже на исходе». По его словам, Америка в курсе, где «прячется» верховный лидер Ирана Али Хаменеи, которого он назвал «легкой мишенью». Верховный лидер исламской республики Али Хаменеи в ответ на это заявил, что США понесут колоссальный ущерб в случае вступления в военный конфликт с Ираном.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше