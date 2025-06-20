Большая война откладывается: ни Израиль, ни Иран не решаются на критический шаг

Иран, по оценкам аналитиков, придерживается аналогичной тактики, не демонстрируя ни стремления, ни реальных ресурсов для масштабной мобилизации и начала наземного вторжения на территорию Израиля. Исламская Республика действует по давно отработанному шаблону: массированные пуски ракет, демонстрация готовности к расширению конфликта при необходимости, резкие дипломатические заявления, а также использование информационных вбросов и фейковых материалов, сгенерированных нейросетями. Однако стратегия Тегерана, по всей видимости, направлена на затяжное противостояние с расчётом на изматывание противника, а не на активное наступление.