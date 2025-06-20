Большая война откладывается: ни Израиль, ни Иран не решаются на критический шаг

Израильская авиация этой ночью провела массированную операцию против объектов в Иране. Основными целями стали научно-исследовательский ядерный центр SPND и производственные комплексы по выпуску ракет на территории Тегерана. В ответ на эту атаку иранские силы нанесли удар по городу Беэр-Шева на юге Израиля.
По предварительным данным, в результате удара пострадали не менее 30 человек. На месте происшествия работают экстренные службы: ликвидируются пожары, возникшие в результате обстрела, спасатели вытаскивают людей из повреждённых зданий, а на улицах горят автомобили. Местные СМИ сообщают о закрытии Северного железнодорожного вокзала. Объектом удара, как уточняется, стал район CyberSpark, где располагается офис IT-компании, занимающейся обеспечением кибербезопасности для армии обороны Израиля.
Эксперты «Военной хроники» отмечают, что почти неделя взаимных ударов между Ираном и Израилем указывает на чёткое стремление обеих сторон ограничить эскалацию конфликта и не доводить ситуацию до полномасштабной войны. Ни Тегеран, ни Тель-Авив не демонстрируют готовности к переходу в фазу прямого фронтового столкновения, которое предполагало бы занятие территорий или свержение правительств.
Несмотря на воинственные заявления израильского руководства, у Тель-Авива отсутствует достаточно мощная наземная группировка, способная осуществить вторжение вглубь иранской территории, нейтрализовать ключевые ядерные объекты и изменить политический ландшафт страны. Более того, вооружённые силы Израиля по-прежнему втянуты в тяжёлые боевые действия в секторе Газа, где фронт остаётся активным и требует значительных ресурсов.
Иран, по оценкам аналитиков, придерживается аналогичной тактики, не демонстрируя ни стремления, ни реальных ресурсов для масштабной мобилизации и начала наземного вторжения на территорию Израиля. Исламская Республика действует по давно отработанному шаблону: массированные пуски ракет, демонстрация готовности к расширению конфликта при необходимости, резкие дипломатические заявления, а также использование информационных вбросов и фейковых материалов, сгенерированных нейросетями. Однако стратегия Тегерана, по всей видимости, направлена на затяжное противостояние с расчётом на изматывание противника, а не на активное наступление.
Как следствие, конфликт сводится к череде ракетных и авиаударов, сосредоточенных в первую очередь на уничтожении военной логистики, аэродромов, командных пунктов и, в особенности, пусковых платформ для баллистических ракет. Обе стороны избегают прямого фронтового столкновения, делая ставку на точечные удары по ключевым объектам инфраструктуры.
Характерным примером такой тактики стало уничтожение ракетной установки «Шахаб-3» в окрестностях иранской столицы. На месте обнаружены фрагменты маскировочного оборудования, которым иранский Корпус стражей исламской революции прикрывал технику, маскируя её под гражданские грузовики, чтобы избежать обнаружения.
Побочным эффектом такой тактики стала серия ударов по обычным коммерческим грузовикам, ошибочно принятым за ракетные платформы. При доминировании маскировки как стандартного элемента обороны, такие ошибки становятся почти неизбежными. Хотя точность остаётся высокой, возрастает риск нанесения ущерба гражданским объектам из-за ложной классификации целей, резюмирует «Военная хроника».
Тем временем, в Соединённых Штатах не исключают сценарий применения ядерного оружия против подземного ядерного центра в Фордо — одного из ключевых объектов иранской атомной программы.
«Помните, как вся западная пресса визжала, что Россия вот-вот применит ядерное оружие на Украине, хотя Путин постоянно говорил, что этого не будет? А сейчас такой же визг стоит? Нет. Г… в рот набрали», — пишет автор политического канала «Голос Мордора».